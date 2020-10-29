В России предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам» Фото: Иван МАКЕЕВ

Введение в России новой системы начисления пенсий «по рангам», а также возобновление отчислений работников на будущую пенсию со своей зарплаты предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, даже специалисты путаются в существующей сегодня системе баллов при начислении пенсии.

«Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов», - приводит РИА Новости предложение депутата

Калашников также заявил об индексации пенсий по рангам. При этом не обязательно индексировать все ранги одновременно. Он призвал ориентироваться на экономическую ситуацию.

Также парламентарий обратил внимание на отмену в России участия в пенсионных накоплениях, и напомнил об опыте Советского Союза, который он назвал положительным, когда граждане платили на будущую пенсию со своей зарплаты один процент.

«Должно быть отчисление со стороны работодателя в пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам», - отметил он.

Напомним, ранее министр финансов Антон Силуанов прокомментировал индексации пенсий, и назвал справедливым повышение пенсии только неработающим пенсионерам