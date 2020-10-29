Швейцария отменила обязательный карантин для прибывших из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии приняли решение с четверга, 29 октября 2020 года исключить Россию из списка стран, по прибытии из которых требуется прохождение обязательного карантина.

Согласно правилам, проходить обязательный 10-дневный карантин должны туристы из государств, где уровень заражения превышает более чем в 60 раз уровень заражения в Швейцарии. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в 10 тысяч франков (около 10,1 тысяч долларов).

В предыдущем списке, действовавшем с 12 октября, присутствовала Россия и еще 60 государств и территорий, а также перечислены 27 регионов Австрии, Италии и Франции.

Как уточнили в «РИА Новости», новом карантинном перечне оставлены только четыре страны. В красную зону попали Андорра, Армения, Чехия, Бельгия, а также три региона Франции: О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французская Полинезия.

На данный момент власти также решили снять ограничения для прибывающих в Швейцарию ради деловых или медицинских целей, а также снять ограничения для путешественников, находящихся в странах, входящих в красную зону, менее суток.

Как отметили в правительстве, на данный момент в Швейцарии отмечен «относительно высокий уровень заболеваемости по сравнению с европейскими странами», а снятие ограничений «ни в коей мере не является приглашением для туристов приезжать в Швейцарию».

За минувшую среду, 28 октября, в стране было выявлено 8 593 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в Швейцарии 135 197 заболевших.