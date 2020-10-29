Почти двум третям молодых семей в России денег хватает только на еду и одежду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти двум третям российских молодых семей, 64 процента, денег хватает только на еду и одежду. Они себя не могут обеспечить товарами длительного пользования (бытовая техника, мебель, транспортные средства). Об этом говорится в результатах опроса Росстата об уровне оценки семьями своего финансового состояния за второй квартал текущего года.

В сравнении со вторым кварталом прошлого года финансовое положение молодых семей в возрасте от 18 до 25 лет стало значительно хуже. Тогда свыше половины (50,3 процента) заявляли, что им достаточно средств на что-то кроме еды и одежды.

Ничего не могут позволить себе покупать кроме одежды и еды более половины неработающих пенсионеров (62,4 процента), в прошлом году таких было 58,8 процента.

Половина многодетных семей (50,5 процентов) сообщили, что им сложно приобретать товары длительного пользования, ранее таких было на 10 процентов больше.

В целом, доля российских семей, которые имеют возможность купить только одежду и еду составляет 49,9 процента, а ранее было 49,4 процента.