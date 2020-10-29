Коронавирусы обнаружили у летучих мышей в России Фото: Андрей МИРЕЙКО

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Такими оказались результаты исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах страны. Проект, запущенный в конце августа должен помочь оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

Однако специалист уточняет, что на данный момент сложно сказать, какой это тип вируса.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования»,- приводит РИА Новости слова эксперта, которая отметила, что исследование также позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов, не коронавирусов, «которые были найдены "заодно"».

Данное исследование будет продолжаться еще около двух лет. При этом Сперанская отметила, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, такие как лисы и ежи, которые также могут быть переносчиками опасных вирусов.

Напомним, ранее главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников рассказал, что человечество сталкивалось с коронавирусом от летучих мышей трижды только в 21 веке.