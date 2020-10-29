В Турции умер российский турист, заболевший коронавирусом Фото: REUTERS

В турецкой Анталье умер российский турист, заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в генконсульстве России в Турции

Ранее сообщилась о смерти 60-летнего россиянина, приехавшего на курорт Сиде в провинции Анталья. Мужчина приехал в Турцию с женой в конце сентября. Коронавирусную инфекцию у него выявили через неделю.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости слова диппредставительства

В Генконсульстве уточнили, что необходимые шаги для репатриации тела предпринимаются в координации с местными властями и страховой компанией, а все вопросы образовавшейся задолженности за лечение от коронавируса на территории иностранного государства «относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом».

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленными ограничения на вылет россиян в Турцию, о которых говорил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Врач отметил, что в России уровень заболеваемости выше, чем в этой стране.