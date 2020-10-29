В России предлагают отменить комиссии за банковские переводы на период ограничений

В период пандемии могут отменить комиссию за банковские переводы Фото: Анастасия Осипова

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил не взимать комиссию за банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений, связанных с коронавирусом. Соответствующий документ он направил на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Депутат отметил, что на фоне распространения инфекции в ряде российских регионов часть работников переведены на дистанционный формат работы, а пожилые люди получили рекомендации оставаться дома. В результате, на фоне снижения личных контактов, граждане начали активнее пользоваться онлайн-инструментами для финансовых операций, в частности, оказывая помощь родным и близким.

В связи с этим, Федоров предложил временно отменить комиссию на переводы между физическими лицами.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее депутат Василий Власов предложил ввести нулевые ставки НДС на продукты при доставке. По его мнению, это может мотивировать пожилых людей оставаться дома в период пандемии, передает телеканал «360».