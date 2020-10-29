Лёня будет жить: в России собрали 168 миллионов рублей на лечение полуторогодовалого малыша с диагнозом СМА

Каждая такая история как рождественская сказка. И к счастью, в нашей стране они происходят все чаще и чаще. Родителям полуторогодовалого Лени Ямковского из Астрахани удалось собрать, казалось бы, немыслимую сумму – более 160 миллионов рублей. Деньги были нужны на укол препарата «Золгенсма» (это самое дорогое лекарство в мире) – единственное средство в мире, которое может спасти детей с редчайшим генетическим заболеванием – спинально-мышечной атрофией.

Более девяти месяцев неравнодушные россияне со всех концов страны присылали деньги на лечение маленького Лени. А когда стало понятно, что время поджимает, а необходимая сумма еще не собрана, в дело вступил один из богатейших людей страны Алишер Усманов. Он сразу внес треть суммы и полностью закрыл сбор средств.

Счастливые родители написали в соцсетях: «Эмоции через край! Мы говорим Вам «Спасибо!» за все. Обнимаем каждого. Лёня будет жить!»

И это уже не первый ребенок с диагнозом СМА, деньги на лечение которого выделил Алишер Усманов. Ранее в этом году он оплатил дорогостоящую генетическую терапию Диме Тишунину из Тюмени.

Напомним, что с 2021 года для самых богатых россиян будет введен повышенный подоходный налог (не 13%, а 15%), а собранные дополнительные суммы пойдут как раз на лечение детей с редкими заболеваниями. Как сообщила на совещании у Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова, за счет налогов на богатых удастся собрать порядка 60 млрд рублей, а это в свою очередь сможет дать лечение 25 тысячам юных пациентов.