Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу после теракта у собора

Президент Франции Эмануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эмануэль Макрон прибыл в кризисный центр Министерства внутренних дел после нападения неизвестного с ножом в Ницце. Вскоре французский лидер отправится в саму Ниццу. Само дело о нападение забрала себе антитеррористическая прокуратура.

Как писал сайт kp.ru, в результате нападения неизвестного с ножом около церкви Нотр-Дам погибли три человека, при этом одна женщина была обезглавлена, несколько получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози уже сообщил о задержании нападавшего, и допустил, что нападение было терактом.

Напомним, после нападения на учителя истории Самюэля Пати, которого также обезглавили, Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции, и заявил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти собираются бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей. Французский лидер также заяви о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране.