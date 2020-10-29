В ходе теракта у собора в Ницце обезглавлена женщина Фото: REUTERS

Одной из жертв теракта у собора в Ницце стала женщина, которой нападавший с ножом отрезал голову.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, отмечая, что к расследованию инцидента подключился антитерористический отдел прокуратуры.

Как писал сайт kp.ru, в результате нападения неизвестного с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце погибли три человека и несколько получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании нападавшего, и допустил, что нападение было терактом. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в связи с произошедшим при ведомстве был создан кризисный штаб.

Напомним, 16 октября было совершено нападение на учителя истории Самюэля Пати, которого также был обезглавлен. Позже выяснилось, что убийство произошло из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую преподаватель показывал детям на уроках свободы слова. Нападавший был застрелен полицией. Приехавший на место преступления президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убийство можно прировнять к терроризму.