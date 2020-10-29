В Совфеде прокомментировали инициативу начислять пенсии «по рангам»

В Совфеде прокомментировали предложение начислять пенсию "по рангам" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инициатива начислять в России пенсии «по рангам» требует рассмотрения и тщательного анализа. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Эти предложения должны быть подвергнуты серьезному анализу специалистов, к этим предложениям, кроме добрых пожеланий и, может быть, симпатичных цифр, которые будут объявлены, нужно приложить актуальные расчеты: во что это обойдется работодателям в качестве взносов, во что это обойдется государству в качестве дополнительных компенсационных выплат, во что это обойдется федеральному бюджету по части индексаций», — цитирует сенатора RT.

Рязанский также добавил, что идеальных пенсионных систем не существует, каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Напомним, ранее сделать пенсионную систему более прозрачной с помощью ранжирования предложил первый зампред Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Он отметил, что в существующей системе начисления баллов путаются даже специалисты.

«Речь о том, чтобы упростить систему начисления и сделать ее более управляемой. Это не новая идея, во многих странах она реализуется», — заявил депутат Пятому каналу.

В Госдуме также оценили предложение Калашникова. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также отметил, что предложение следует подробно изучить.

«Сначала нужно посмотреть на все расчеты. Самое главное - будет ли обеспечен рост пенсий», - цитирует Нилова «Российская газета».