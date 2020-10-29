Мужчина с ножом напал на полицейских в Авиньоне

Очередное нападение с ножом произошло во Франции - на этот раз в Авиньоне Фото: REUTERS

Еще один мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на правоохранителей во французском Авиньоне. При задержании он был убит, сообщают французские СМИ.

Напомним, это уже не первое нападение во Франции за сутки. Так, в Ницце во время нападения погибли три человека, как минимум одна из жертв была обезглавлена. Инцидент произошел возле церкви. Подозреваемый был задержан в течение 10 минут после нападения, однако никакой информации о нем - ни имени, ни национальности, ни возраста - пока нет.

Кроме того, еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии - там мужчина с ножом напал на охранника консульства Франции. Охранник получил ранения, злоумышленник был задержан.

Напомним также, 16 октября 2020 года 18-летний исламист обезглавил учителя во Франции за то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.