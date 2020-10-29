Владимир Путин оценил перспективы развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин темпы роста российский экономики на фоне пандемии, демографических проблем и низкого уровня иностранных инвестиций, а также рассказал, какие меры рассматривает власти для повышения роста.

«Это ключевой вопрос», - заявил российский лидер, отметив, что спад экономики наблюдается не только в России, но и во всем мире.

Путин заявил, что на сегодняшний день в России золотовалютные резервы составляют 585 млрд долларов. «Мы остаемся в рамках целевых показателей по инфляции - в районе 4 %. У нас одна из наименьших в мире долговых нагрузок - примерно 3 %, а совокупный долг - 17 %. это дает возможно чувствовать себя уверенно и строить планы по развитию экономики», - рассказал глава государства.

По его словам, проведенные ранее опросы показали, что количество компаний, планирующих работать на российском рынке, увеличилось.

«У нас достаточно свободное передвижение капиталов. Мы не будем его ограничивать. Это вызывает надеюсь доверие к российской экономике. Об этом свидетельствует и возврат капитала. Это настраивает на оптимистический лад», - заявил он