Путин: российские активы вызывают интерес на рынке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что отечественные эмитенты за последние годы получили рекордную сумму за размещение на рынках акций.

- Отмечу, что российские активы, несмотря на нынешний сложный период, вызывают интерес на рынке. С начала года отечественные эмитенты привлекли на публичных долговых рынках 37 млрд долларов, а размещения на рынке акций принесли еще более $6 млрд - рекордную сумму за последние несколько лет, - сказал президент на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Ранее в ходе этого же совещания Путин предложил продлить отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса. По его словам, многие компании уже успели восстановиться, однако некоторые остаются в довольно тяжелом положении. Это, в первую очередь, предприятия общественного питания и другие сферы услуг.