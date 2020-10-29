Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин Путин согласился увеличить расходы на инвестиционные проекты.

«Ответ положительный, да. А нужно ли это делать? мы это делаем», - ответил российский лидер на вопрос о возможности увеличить расходы на инвестиционные проекты

Глава государства заявил, что меры поддержки умеренные, поскольку для этого используются средства из резервных фондах, а дефицит бюджета на сегодняшний день находится в районе 3,9 процентов.

«Мы с коллегами корректируем наши действия, раздувать расходы необоснованно - это сталкиваться с рисками, которые можем не просчитать … может акценты сменились в рамках проектах, больше внимания уделяется социальному неравенству из-за пандемии, проблемы изменения климата. – вопрос», - заявил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также сообщил, что в России не планируют вводить национальный локдаун. Путин отметил, что риски для экономики из-за пандемии все еще сохраняются, однако на данный момент удалось смягчить последствия пандемии для экономики