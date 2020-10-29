Путин: Ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, относимся с пониманием. Но и с осторожностью

В ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" президент России Владимир Путин сообщил, что страна "настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам".

-Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят, - сказал Владимир Путин.

В рамках форума поднимались различные важные темы. Так, президент России рассказал, когда произойдет массовая вакцинация от коронавируса в стране, оценил перспективы развития экономики и предложил продлить меры поддержки бизнеса.