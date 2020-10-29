Аналитик: Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре

Аналитик озвучил прогноз по курсам доллара и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсы доллара и евро в начале ноября во многом будут завесить от исхода президентских выборов в США. Такое мнение выразил Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

«На следующей неделе состоятся выборы президента США. Они в значительной мере отразятся на рубле», - цитирует эксперта «Российская газета».

Капустянский отметил, что если политика нового президента будет дружеской по отношению к России, то курсы валют стабилизируются, а если нет – то доллар и евро могут сильно вырасти и приблизиться к годовым максимумам.

«Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74 - 76, а евро/рубль в рамки 87 - 89. В противном случае, продолжится ползучий рост к годовым максимумам по поре доллар/рубль к 81,97, по евро/рубль - к 93,32 и выше» - отметил аналитик.

Добавим, утром 29 октября, на открытии торгов Московской биржи курс доллара и евро снизились по сравнению с показателями закрытия, передает «Свободная пресса».

Накануне Счетная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России на фоне пандемии коронавируса. В документе говорится, что в 2020 году внутренний валовой продукт (ВВП) России может сократиться на 4,2%, передает Пятый канал.