Жительница Франции рассказала, как в стране восприняли новость о локдауне

Карантин вводится во Франции с 30 октября 2020 года Фото: REUTERS

Во Франции с завтрашнего дня вводится карантин из-за пандемии коронавируса. Жительница города Оранж в Провансе Екатерина Каньяк рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», как в стране восприняли новость об очередном локдауне.

- Объявление президента французы встретили с огорчением, так как начало карантина приходится на праздник – День всех святых, и школьные каникулы. В связи с этим планы на отпуск многим придется поменять. Но не могу сказать, что введение карантина застало французов врасплох: в последнее время меры ужесточили, запретили встречи более шести человек, практически повсеместно ввели комендантский час. Единственное, на что все надеются – что можно будет встретить Рождество всей семьей и наконец-то забыть о сложностях этого года, - поделилась Екатерина Каньяк.

Напомним, карантин на этот раз будет чуть мягче, чем весной, но все равно максимально приближен к полному локдауну: школы и детские сады будут работать, равно как и магазины, в ассортименте которых есть продукты и товары первой необходимости, а вот все остальное будет закрыто.