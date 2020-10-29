VK Pay и Банк Хоум Кредит запускают первый в России сервис рассрочек в соцсети

В пандемию спрос на онлайн-покупки вырос. Во время вынужденного сидения дома 38% россиян воспользовались этой возможностью впервые и многие не собираются от нее отказываться. Удобно же. А началась история интернет-покупок с пиццы. Именно ее стали заказывать американцы больше четверти века назад. Сейчас в интернете продается все, что есть в реальных магазинах. «Пройтись» по торговым точкам можно и через соцсети.

Например, Home Credit Bank и сервис VK Pay объявили о запуске рассрочки. Она пригодится, когда нет нужной суммы или просто не хочется отдавать все деньги сразу. Рассрочка – совместный проект VK Pay и Home Credit Bank.

- Нам удалось создать уникальный сервис. Впервые клиенты получили возможность покупать товары в рассрочку прямо из социальной сети. Это и есть цифровое будущее, в котором финансовые компании и технологические гиганты объединяются для удобства клиента, – прокомментировал предправления Home Credit Bank Юрий Андресов.

Договор с банком заключается онлайн. Взять в рассрочку можно до 300 тыс. руб. Если вернете все деньги за четыре месяца, то на них не начислят проценты. Для первых пользователей программы есть подарки – скидки от партнеров VK Pay.

Одним кликом

Оставить заявку на ранний доступ к рассрочке может каждый пользователь ВКонтакте (как это сделать, расскажем ниже). Пользователи смогут оплатить в рассрочку больше 12 миллионов товаров и услуг, которые представлены в соцсети и на сайтах партнеров: например, в мини-приложении AliExpress в VK, на сайтах «Связного», «Капсулы», Warface, GeekBrains и других. Потом, говорят создатели, список магазинов-партнеров станет шире. В нем появятся самые востребованные товары и услуги.

В будущем возможность принимать оплату в рассрочку появится и у магазинов, которые продают свои товары ВКонтакте. Для этого их владельцы могут уже сейчас подать заявку на подключение к программе: https://vkpay.com/partners/.

Долг платежом ясен

Погашать рассрочку можно в личном кабинете VK Pay. Сервис напомнит о необходимости внести деньги накануне и в сам день платежа. Если подключите автоплатеж, то деньги станут автоматически списываться в нужную дату. Услуга подключается бесплатно.

Рассрочка предоставляется на определенный срок. Чем он длиннее – тем меньше ежемесячный платеж. Можно увеличить этот период на 6 или 10 месяцев - такая услуга тоже предоставляется. Раз в полгода платеж разрешается пропустить. Никаких штрафов не будет. Надо только заранее подключить соответствующую услугу.

Для того, чтобы получить ранний доступ к рассрочке, нужно подать заявку на сайте https://vkpay.com/installment/. Оформление займет всего несколько минут.

«Предложим пользователям соцсетей новые возможности»

VK Pay – финансовая экосистема, которая создана на базе ВКонтакте и входит в состав Mail.ru Group. Home Credit Bank – один из крупнейших российских банков (входит в ТОП-50).

«Мы рады быть первыми в России, кто представил такой финансовый продукт в соцсети. Он поможет пользователям приобрести понравившийся товар здесь и сейчас. Также рассрочка VK Pay даёт покупателям доступ к многочисленным спецпредложениям от наших партнёров. Для магазинов же наш продукт — это способ выйти на многомиллионную аудиторию в сфере социальной коммерции, которая сейчас активно набирает обороты. OOO «Home Credit Bank» — один из лидеров на рынке рассрочки с многолетним опытом. Мы благодарны коллегам за то, что они активно включились в проект — нам удалось запустить его в максимально короткие сроки. Мы планируем и дальше совместно развивать рассрочку VK Pay, чтобы предложить пользователям и партнёрам новые возможности — и даже больше», – сообщил директор по финансовым и платежным технологиям Mail.ru Group Андрей Ефимочкин.

Мастер-класс

Зарегистрироваться в VK Pay просто. Зайдите в свой аккаунт VK. Слева в меню увидите значок VK Pay. Кликните на него. Вам предложат придумать PIN-код из 4 цифр, который потребуется потом для подтверждения платежей. Теперь все готово. Удачного шопинга!