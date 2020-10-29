Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы Фото: REUTERS

По всей Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Он также пообещал, что ответ на случившиеся нападения будет быстрым и решительным.

- Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны. - заявил Кастекс во время своего выступления Нацсобрании Франции.

Завтра президент страны Эммануэль Макрон созывает Совет национальной обороны.

Напомним, 29 октября во Франции произошло сразу несколько жестких нападений. Утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Богоматери в Ницце. В результате его жертвами стали три человека, причем одну из женщин преступник обезглавил. Полиции уже удалось поймать нападавшего.

Спустя несколько часов произошло второе нападение. Мужчина с ножом напал на полицейских во французском Авиньоне. Во время задержания он был убит.