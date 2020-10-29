В Москве прошла акция против карикатур на пророка Мухаммеда

Сейчас многие участники уже разошлись, однако несколько человек еще продолжают одиночные пикеты Фото: REUTERS

Несколько десятков человек собрались у посольства Франции в Москве. Они протестуют против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Акция началась около полудня. Сейчас многие участники уже разошлись, однако несколько человек еще продолжают одиночные пикеты.

Обстановка рядом с посольством спокойная. Там дежурят дополнительные отряды полиции, сообщает ТАСС.

Напомним, 16 октября во Франции убили учителя истории и географии Самюэля Пати. Ранее на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом "Шарли эбдо" пять лет назад. Это спровоцировало негодование представителей ислама. После этого президент страны Эммануэль Макрон заявил о том, что не будет запрещать публиковать карикатуры, кроме этого власти "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".