Айсен Николаев вошел в первую десятку Национального рейтинга губернаторов России

Глава Якутии Айсен Николаев по итогам работы за сентябрь-октябрь 2020 года вошёл в первую группу Национального рейтинга губернаторов, заняв 9 место. Эксперты исследования считают Айсена Николаева одним из наиболее эффективных региональных руководителей России и отмечают ряд ключевых событий, позволивших ему улучшить своё положение в рейтинге.

Осенью в Южной Якутии состоялся запуск первой очереди самой крупной в России угольной шахты и находящейся при ней обогатительной фабрики наиболее востребованного на мировых рынках коксующегося угля. Очередным примером удачной работы Айсена Николаева с федеральными структурами стало подписание с ПАО «Газпром» масштабной программы газификации региона. Эксперты вполне солидарны с оценкой Главы республики, заявившего, что это соглашение в ближайшие годы зримо улучшит качество жизни десятков тысяч якутян и станет важнейшим стимулом экономического и социального роста сразу для нескольких районов Западной и Южной Якутии.

Как успех Айсена Николаева аналитики отмечают и поддержку его инициативы главой государства и федеральными органами власти. По предложению Главы Якутии правительство страны сможет уже в нынешнем году увеличить закупку алмазов в Гохран. Разумеется, подобный шаг полностью не компенсирует влияние падения международных алмазных рынков, однако он абсолютно необходим как элемент поддержки алмазодобывающей отрасли Якутии.

С учётом значения, которое придаёт Айсен Николаев развитию северных территорий Якутии, ощутимую пользу региону принесёт и недавно принятый федеральный закон, создающий условия для привлечения крупных инвесторов в арктические районы республики. Среди других значимых инициатив Айсена Николаева, одобренных экспертами, – работа над получением федеральной поддержки в вопросе лизинга речных судов и требование ввести в правовое поле добычу мамонтовой кости. Оба этих направления имеют федеральное значение, но особенно важны для Якутии.