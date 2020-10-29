Айсен Николаев принял участие в конференции ВЭБ.РФ, посвященной рынку проектов социального воздействия

Айсен Николаев рассказал о развитии первого в России проекта социального воздействия. Фото пресс-службы главы республики Саха (Якутия)

Впервые инструмент social impact bonds (SIB) был использован в Великобритании 10 лет назад. Речь идет о проектах социального воздействия, которые предусматривают заключение многостороннего контракта между государством, инвесторами и некоммерческими организациями для совместного решения сложных социальных проблем – борьбой с бедностью и неравенством, улучшения качества жизни наиболее уязвимых категорий граждан. Сегодня в мире реализуется свыше 190 проектов социального воздействия в более чем 30 странах мира, и модель SIB эволюционирует, адаптируясь под локальные условия. В 2019 году в России по инициативе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ был запущен первый импакт-проект социального воздействия SIB в республике Саха (Якутия) в сфере образования.

Глава республики Айсен Николаев поделился опытом региона на секции «Масштабирование проектов социального воздействия – риски и возможности для государства и бизнеса». Республика поставила себе цель в 2024 году войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования, обеспечив доступ к передовым знаниям каждому ребенку и молодому человеку. Практики импакт-инвестиций стали неординарными инструментами ресурсного обеспечения реализации этой задачи. В сентябре 2018 года на полях Восточного экономического форума было заключено Соглашение с ВЭБ.РФ о реализации в Якутии проектов социального воздействия. Инвестором проекта выступил «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», исполнителем стал один из ведущих вузов страны – Высшая школа экономики.

«Мы были первыми в России в области проектов социального воздействия. Узнав о возможности совместного проекта с ВЭБ.РФ и Фондом развития, чтобы помочь развитию образования, я дал добро. Это отдельно взятый Хангаласский улус - 27 школ от малых сельских до больших городских - и главное, что есть интерес у детей, родительского и педагогического сообществ», - отметил Айсен Николаев.

Он обратил внимание на то, что реализация данного проекта позволила быстрее внедрить информационные технологии в образовательный процесс и поднять образование в республике на более высокий уровень несмотря на пандемию.