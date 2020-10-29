Лукашенко заявил о необходимости создать вооружённые народные дружины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать в республике народные дружины, привлекая в их ряды бывших военных и предоставляя им оружие.

Как отметил белорусский лидер, народные дружины уже начали работать, однако «еще в полную силу не развернулись».

«Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин ... ещё больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем», — приводит БелТА главы Белоруссии.

В качестве примера Лукашенко привёл Киргизию, где, по его словам, «все силовики разбежались» и народные дружины «погасили все пожары». По его словам, бывшие военнослужащие смогут помочь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что стычки рабочих на заводах имеют финансовую поддержку, которая оказывается зарубежными странами. По его словам, средства, в частности, поступают из Литвы и Польши.