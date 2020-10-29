Фото устроившего теракт в Ницце появилось в сети

Нападавший сообщил, что ему 25 лет, и что его зовут Брахим Фото: Twitter.com

В сети появилось фото преступника, напавшего на людей в церкви в Ницце. Ранее следователи установили его личность. Нападавший сообщил, что ему 25 лет, и что его зовут Брахим.

Напомним, утром 29 октября преступник с ножом напал на людей в храме Нотр-Дам в Ницце. В результате три человека погибли, еще несколько ранены. Тело 70-летней женщины, найденное у собора, было практически обезглавлено. Вторым погибшим оказался 50-летний церковный служащий. У него осталось двое детей. Еще одной жертвой атаки стала женщина примерно 40 лет. Она скончалась от полученных ран в кафе, где скрывалась от преступника.

Буквально через несколько часов во Франции произошло еще одно нападение. Мужчина с ножом напал на полицейских во французском Авиньоне. Во время задержания злоумышленник был убит. Сейчас во Франции объявлен максимальный уровень террористической опасности.