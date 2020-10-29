"Скажите моим детям, что я их люблю": жертва теракта в Ницце успела выйти к людям Фото: REUTERS

Третья жертва террориста в Ницце успела выйти к людям.

- Скажите моим детям, что я люблю их, - успела произнести женщина перед тем, как отключилась. Ее слова передает Twitter "Mediavenir".

Напомним, утром 29 октября преступник с ножом напал на прихожан церкви в Ницце. В результате три человека скончались. Тело 70-летней женщины, найденное возле собора, было практически обезглавлено. Еще одним погибшим оказался 50-летний служитель церкви, чье тело также было обезглавлено. У мужчины осталось двое детей. Третьей жертвой теракта стала женщина примерно 40 лет. Она скончалась от полученных ран в кафе, где скрывалась от злоумышленника.

Следователи уже допросили нападавшего. Преступник сообщил, что ему 25 лет, и что его зовут Брахим. Фото злоумышленника также появилось в сети.

После этого во Франции в один день произошло еще несколько нападений. Сейчас в стране объявили максимальный уровень террористической опасности.