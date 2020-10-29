Платежная система «Мир» запустила сервис безналичных чаевых

Как работает сервис безналичных чаевых

Стандартная ситуация в кафе. Хочешь отблагодарить официанта, но нет наличных. Спрашивать личный телефон, чтобы сбросить деньги на карту, не всегда удобно. Так и уходишь, не оставив на чай ни рубля. В части заведений эту проблему уже решили. Там используют специальные QR-коды. А теперь появилась еще одна возможность.

Платежная система «Мир» и ПСБ представили новый сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов. Сейчас сервис будет доступен владельцам заведений, которые находятся на эквайринговом обслуживании ПСБ. На этапе запуска в проекте участвуют производитель POS-терминалов Ingenico и четыре московских ресторана Ginza Project. Но в дальнейшем технологию планируют распространить по всей платежной системе «Мир».

- Чаевые - одна из тех сфер, где наличные до сих пор остаются самой распространенной формой расчета, даже когда основной счет оплачивается картой. Разумеется, в современном мире для многих это очень неудобно, поскольку привычка носить с собой бумажные деньги постепенно отмирает. Мы рады, что смогли предложить рынку технологическое решение, которое позволит сделать процесс оплаты чаевых удобным и для клиента, и для сотрудника ресторана, и для самого ресторана или кафе. В будущем мы планируем утвердить эту технологию в качестве единого стандарта на уровне платежной системы, - заяил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Схема работает следующим образом. При оплате счета гость кафе или ресторана может самостоятельно ввести на POS-терминале размер чаевых, который он бы хотел оставить за обслуживание (в пределах 20% стоимости заказа), и оплатить общую сумму как обычную операцию по банковской карте. Сервис не требует от владельца ресторана установки дополнительного оборудования, а клиент может оплатить счет и перевести деньги официанту за одну транзакцию привычным для него способом – картой или смартфоном. Общий размер чаевых в конце дня перечисляется на личную карту официанта, номер которой был предварительно привязан к POS-терминалу торгово-сервисного предприятия. Комиссия банка составляет 5% от суммы.

- По нашим оценкам, доля операций по картам в ресторанах и кафе достигает 80%, при этом многие посетители часто не имеют при себе наличных, чтобы поблагодарить персонал заведения за хорошее обслуживание. Предложенный рынку сервис электронных чаевых призван повысить качество и удобство обслуживания гостей заведений, а также предоставляет им более широкие возможности поблагодарить сотрудников кафе и ресторанов за их труд, - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ. - Мы планируем развивать наш проект и привлекать в него все большее количество компаний сферы торговли и услуг, в том числе из индустрии красоты и гостиничного бизнеса, где сервис безналичных чаевых также будет востребован.

- По мере эволюции потребительского поведения и растущей популярности безналичных платежей, запрос на удобный способ реализации чаевых при использовании банковской карты становится все более актуальным как для ресторанов, так и для гостей. Запуск сервиса электронных чаевых полностью отвечает запросу рынка, - отметил Александр Чухланцев, управляющий директор Ingenico в странах Восточной Европы, России и СНГ.

Кстати, при получении чаевых на карты «Мир» для сотрудников ресторана предоставляются особые условия: перевод денег выполняется без взимания комиссии, а зачисление чаевых происходит четыре раза в день. Начиная с декабря 2020 года, сотрудники заведений смогут получать вознаграждение на карты «Мир» сразу после перевода чаевых гостем.