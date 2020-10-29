Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов

Президент Франции заявил, что власти сделают все, чтобы защитить своих граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эмануэль Макрон 29 октября сделал заявление после произошедших за последнее время в городах Франции терактах, передает Reuters.

«Наша страна подверглась нападению исламистских террористов. Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору», - сказал президент Франции.

Напомним, что волна террористических актов началась во Франции, после того, как в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории за то, что показывал детям в рамках уроков карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон сразу оценил преступление как теракт, отметив жестокость 18-летнего исламиста. Президент Франции сказал, что власти будут бороться с исламистским сепаратизмом.

29 октября в базилике Нотр-Дама в Ницце произошло еще одно зверское нападение на мирных граждан. Были убиты священнослужитель, и две женщины 70-ти и 40-ка лет.