Макрон приказал разместить тысячи военных по Франции

От 3 до 7 тысячи солдат будут размещены в городах страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон, 29 октября приказал разместить войска на улицы французских городов. Об этом сообщает Reuters.

От 3 до 7 тысячи солдат будут размещены в городах страны.

Ранее в четверг стало известно о нападении неизвестного возле церкви в Ницце. В результате погибли три человека. Двое человек были обезглавлены, третья жертва скончалась от тяжелых ранений. Нападавший в настоящее время находится в больнице.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом. Он призвал жителей города к единству и подчеркнул, что власти сделают все для защиты граждан.

Напомним, что волна террористических актов началась во Франции после того, как в пригороде Парижа был обезглавлен учитель. Преподаватель истории показывал детям в рамках уроков карикатуры на пророка Мухаммеда, за что и был убит. Президент Франции назвал преступление 18-летнего исламиста терактом, призвав европейское сообщество вступить в борьбу с исламистским сепаратизмом.