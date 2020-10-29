Собянин заявил, что в Москве стабилизировалась ситуация с коронавирусом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве уже стабилизировалась.

- В предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз. И на этой неделе мы видим цифры, которые не превышают показателей прошлой недели. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет, и он стабилизировался, - сообщил Собянин в эфире канала "Россия -24".

По его словам, за последние два дня число пациентов, выписанных из больницы, впервые за долгое время превысило число госпитализированных.

Собянин также отметил, что подавляющее большинство москвичей (почти 90%) носят маски и перчатки.

Напомним, за последние сутки в России подтвердили 17 717 новых случаев коронавируса. Причем 26,5% заболевших не имели никаких симптомов. Больше всего новых зараженных по-прежнему в Москве - 4 906 человек. Высокий прирост заболевших также в Санкт-Петербурге (758) и Московской области (514).