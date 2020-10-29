Владимир Легойда о терактах во Франции: «Экстремизм – всегда паразит на теле религии. Но и богохульство недопустимо»

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал ситуацию с терактами во Франции

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» ситуацию с терактами во Франции. По мнению эксперта, случившееся отнюдь не повод для разворачивания религиозной войны.

- Это не исламистский, а псевдоисламистский экстремизм, - подчеркнул Владимир Легойда. – Есть разница между религиозной мотивацией и экстремизмом. Экстремизм – всегда паразит на теле религии. Однако, конечно, подобные вещи недопустимы. Но недопустимо и то, что продолжают декларировать французские власти, доходя чуть ли не до богохулия.

Владимир Легойда отметил, что РПЦ, хотя и категорически не поддерживает события, которые произошли, в то же время и понимает реакцию многих мусульман.

- Религия относится к так называемым «хрупким объектам», а к ним надо относиться чрезвычайно внимательно и действовать очень тонко. А то, что происходит – это далеко не тонкое действие. Если мы будем оберегать не только то, что важно для нас, но и то, что важно для другого человека, жизнь будет гораздо лучше.

Напомним, 29 октября во Франции произошла серия терактов. Сначала в Ницце мужчина напал с ножом на прихожан церкви и убил троих человек, причем одна женщина оказалась буквально обезглавлена. Через два часа произошел инцидент в Авиньоне – там молодой мужчина с ножом напал на полицейских. В Лионе также планировалось нападение, но его удалось предотвратить – злоумышленника с ножом вовремя задержали. Кроме того, в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника генерального консульства Франции.