Научно-образовательного центра Самарской области может получить статус международного

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соответствии с задачами национального проекта «Наука» до 2024 года в России должно появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять было создано в 2019 году, и сейчас стартовал конкурс по отбору второй пятерки. В числе кандидатов Научно-образовательного центра Самарской области Инженерия будущего». Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в онлайн режиме провел расширенное заседание Наблюдательного совета НОЦ.

Участие в нем приняли представители федеральных органов власти, главы регионов – инициаторов создания НОЦ (Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия), руководители индустриальных партнеров центра, международные партнеры, ректоры вузов и ученые. В рамках встречи правительства регионов - инициаторов создания центра, подписали соглашений о сотрудничестве в целях развития НОЦ «Инженерия будущего». Затем участники утвердили программу деятельности научного центра, что является необходимым условием для подачи заявки.

Межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего» был создан по поручению Дмитрия Азарова в 2019 году. Он быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий. Якорные партнеры НОЦ - ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД».

Программу деятельности центра разработали представители научно-образовательных организаций 8 субъектов РФ, представители компаний реального сектора экономики и экспертного сообщества. В нее вошли проекты по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, сектора новых инженерных компетенций. По каждому проекту уже определены исполнители, партнеры, сроки и источники финансирования.

Дмитрий Азаров отметил, что межрегиональная коллаборация сложилась, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.

- Наше партнерство становится все заметнее на карте инновационно-технологического развития страны, – подчеркнул глава Самарской области. – Это результат наших совместных усилий, труда научных коллективов.

Уже к 9 ноября текущего года Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня.

Отметил, что НОЦ «Инженерия будущего» уже взаимодействует с Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академией. Также приглашение к сотрудничеству получили крупнейшие образовательные организации Беларуси, в частности, Национальная академия наук и государственный университет Республики. Договоренность была достигнута в рамках проведения форума регионов двух стран, который прошел в Совете Федерации в сентябре этого года.