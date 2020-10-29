Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Трамп осудил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце

Он также заявил о необходимости положить конец насилию со стороны исламских радикалов
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Трамп осудил действия исламистов во Франции.

Трамп осудил действия исламистов во Франции.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп осудил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Он также заявил о необходимости положить конец насилию со стороны исламских радикалов.

"Наши сердца с народом Франции. Америка выступает вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе (с терроризмом). Эти нападения радикальных исламистов должны немедленно прекратиться. Ни одна страна, будь то Франция или еще кто-то, не может долго с этим мириться", - написал президент США в своем Twitter.

Напомним, что 29 октября в Ницце произошло зверское убийство. Мужчина 25 лет обезглавил двоих священнослужителя и пожилую женщину, еще одна прихожанка получила травмы не сопоставимые с жизнью. Полиция задержала нападавшего, он находится в больнице. Президент России Владимир Путин направил Эмануэлю Макрону соболезнования в связи с произошедшим.

Нападения радикальных исламистов должны прекратиться, считает президент.

Нападения радикальных исламистов должны прекратиться, считает президент.

ЧП