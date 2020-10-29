Ученые обнаружили новый вид коронавируса

После открытия границ 20A.EU1 попал как минимум в 12 европейских стран, включая Гонконг и Новую Зеландию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Швейцарии и Испании зафиксировали новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, широко распространившейся в Европе. Результаты своей работы специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.

С самого начала вспышки COVID-19 ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может быстро эволюционировать. Известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Но окончательно сказать, к чему приводят эти мутации, ученые пока не могут.

Самая распространенная из них D614G может делать коронавирус заразнее от 2,5 до 8 раз.

Ученые анализировали геномные последовательности образцов вируса от пациентов по всей Европе. Новый штамм назвали 20A.EU1.

Эта разновидность появилась в Испании этим летом 2020 года. На данный момент он встречается примерно у 80% инфицированных в этой стране.

После открытия границ 20A.EU1 попал как минимум в 12 европейских стран, включая Гонконг и Новую Зеландию. Так, у 90% пациентов с COVID-19 в Британии врачи регистрируют именно эту разновидность инфекции. В Ирландии этот уровень достигает 60%, в Швейцарии и Нидерландах – между 30 и 40%.

"Важно заметить, что пока нет никаких свидетельств того, что эта новая разновидность вируса распространяется так успешно из-за мутации, которая усиливает передачу или влияет на клиническую картину болезни", – успокаивает ведущий автор работы, Эмма Ходкрфт из Базельского университета.

Специалисты отмечают, что рост числа инфицированных связан с временным открытием границ и нарушением людьми социальной дистанции и мер безопасности. Они отметили, что это не единственная разновидность коронавируса, которая циркулирует в последние недели и месяцы.

Статья ученых на данный момент не рецензирована независимыми экспертами и к выводам из нее нужно относиться осторожно.

Напомним, что пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в марте 2020 года. Число случаев заражения короонавирусом на данный период превысило 43 миллиона человек.