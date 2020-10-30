Коронавирус в Москве, последние новости на 30 октября: вакцинация начнется в ноябре-декабре

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что закрывать детские сады и вузы не планируют Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице за последние сутки подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1166 человек.

- Среди новых выявленных случаев 42,6% - от 18 до 45 лет, 10,8% - дети, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве. – Под аппаратами ИВЛ в больницах города находятся 342 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что закрывать детские сады и вузы не планируют. Если в университетах кто-то болеет ковидом, то группы или даже целые корпуса отправляют на карантин.

- Сегодня нет такого критического количества заболевших для того, чтобы полностью переводить на дистанционное обучение. Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, - сказал Сергей Собянин.

Рассказал мэр города и о своем состоянии здоровья после прививки от коронавируса. Результаты у него хорошие: иммунитет выработался, уровень антител неплохой. Что касается массовой вакцинации, то она начнется в ноябре-декабре 2020 года.

Магазин «Спортмастер» в торговом центре «Город» на Рязанском проспекте могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей из-за нарушения мер безопасности.

- В магазине отсутствовали дезинфекцирующие средства, на площади более 900 квадратных метров обработка поверхностей производится с помощью парфюмерно-косметических средств, а также в прикассовой зоне отсутствует оборудование предназначено для обеззараживания воздуха, - рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили магазин косметики и парфюмерии «Подружка» на улице Орджоникидзе - нарушения по мерам безопасности не выявлены.

- В магазине организован входной контроль, все сотрудники и посетители находятся в масках и перчатках, имеются кожные антисептики, проводится дезинфекция поверхностей и имеется устройство для обеззараживания воздуха, - сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лечение от коронавируса дома в Москве: какие бесплатные лекарства и помощь вам положены

Легкобольным положены льготы и онлайн-консультации врачей (подробности)