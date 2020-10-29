Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал прививку от COVID-19

Воробьев привился от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уже привился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «360».

Он заявил, что врачи не выявили у него присутствие антител и выразил надежду на то, что после процедуры у организма выработается защита.

Ранее Воробьев сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе 2021 года.

Напомним, что российские ученые первыми зарегистрировали вакцину от коронаивируса в мире. Об этом сообщил президент Владимир Путин 11 августа. Ученые центра Гамалеи назвали новый препарат «Спутник V». Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация населения начнется в конце ноября-декабре.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 581 693 заболевших коронавирусом. При этом 27 301 человек с COVID-19 скончался, 1 186 041 выздоровел.