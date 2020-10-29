Полиция выяснила личность преступника, убившего троих человек в Ницце

Полиция выяснила личность преступника, убившего твоих человек в Ницце. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напавший на прихожан собора Нотр-Дам в центре французского города Ницца террорист является выходцем из северо-восточной тунисской провинции Кайруан. Преступника зовут Ибрагим бен Мухаммед Салех аль-Исауи, ему 21 год. Он уроженец города Бу-Хаджиля.

Сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Молодой мужчина прибыл в Италию в конце сентября. Он практически сразу стал подозреваемым по делу о незаконной миграции. Он помогал своим соотечественникам и гражданам других стран незаконно въезжать в ЕС.

Напомним, что утром 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Он жестоко убил трех человек, среди которых священнослужитель и две женщины 40-ка и 70-ти лет.

Нападавший был задержан полицией, в данный момент он находится в больнице.

В четверг полиция предотвратила еще четыре нападения в разных городах Франции.