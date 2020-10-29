Путин исключил введение тотальных ограничений из-за COVID-19 в России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил об отсутствии необходимости и планов вводить тотальный ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране. Об этом глава государства заявил в четверг, 29 октября, во время своего выступления на форуме «Россия зовет».

- Мы не планируем вводить тотальные ограничительные меры и запускать так называемый общенациональный локдаун, при котором экономика и деятельность бизнеса практически полностью останавливается. Невзирая на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в настоящее время мы готовы работать в условиях пандемии гораздо лучше, - отметил Владимир Путин.

Глава государства признал, что есть вопросы и проблемы в регионах России, которые требуют пристального внимания, однако в целом ситуация с коронавируса стала лучше. В частности, отметил президент, это касается мобилизации системы здравоохранения, и проведения необходимых профилактических мер.

- Мы четко понимаем, как нужно действовать. Если возникнет объективная необходимость с учетом рекомендаций медиков в конкретном регионе или городе будут приниматься оправданные точечные решения, - сообщил российский лидер, пояснив, что данные решения позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий.

Владимир Путин также призвал предпринимателей и руководителей организаций проявить ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов по условиям труда для работников во время пандемии.

Одним из самых эффективных решений по борьбе с эпидемией на предприятиях является перевод сотрудников на удаленную работу. Сегодня московский мэр Сергей Собянин сообщил, что чаще всего жители столицы заражаются коронавирусом именно в офисах. Он отметил, что примерно 10% жителей Москвы перешли на дистанционный формат работы.

Как сообщал сайт Kp.ru, Владимир Путин также отметил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет в конце года.

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