Глава «Коммерсанта» опроверг сообщения о прекращении выпуска журнала «Огонек»

Журнал «Огонек» продолжит выходить и обособится от издательского дома «Коммерсант». В будущем может продолжиться и выпуск печатной версии журнала, которые был прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости 29 октября сообщил главный редактор и генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

Ранее в Telegram-каналах появились данные о том, что «Коммерсант» якобы перестанет выпускать журнал «Огонек». Откуда взялась такая информация, авторы публикации не уточнили.

- Я видел эти сообщения, но не знаю, что он имеет в виду. Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Пока что журнал не перестанут выпускать, - отметил глава «Коммерсанта».

Он добавил, что обособление «Огонька» от издательского дома едва ли возможно. Владимир Желонкин также сообщил, что, возможно, журнал продолжит выходить в печатном виде. Напомним, что печатный выпуск издания приостановили весной этого года из-за пандемии.

Информацию о прекращении выпуска «Огонька» также опроверг его главный редактор Сергей Агафонов. Он сообщил, что в настоящее время сдает номер журнала, а затем будет сдавать следующий.