В Госдуме предложили начислять пенсии «по рангам» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской Государственной думе предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления сотрудников на будущую пенсию со своей заработной платы. Такую инициативу выдвинул первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Сергей Калашников в четверг, 29 октября.

В настоящее время даже эксперты зачастую путаются в системе баллов при начислении пенсии, которая действует в России, отметил парламентарий. По его мнению, будет эффективнее, если пенсии станут начислять по разрядам.

- Если говорить грубо, то минимальная пенсия – это первый ранг, чуть повышенная – второй, и так до максимальной. Должно быть десять рангов. Если список показателей, по которым будут включать человека в тот или иной ранг. Человек будет заранее знать о включении в тот или иной ранг и понимать, какая у него будет пенсия, - объяснил Сергей Калашников в интервью РИА Новости.

Депутат отметил, что индексация пенсий тоже должна будет происходить по рангам. При это индексировать все ранги необязательно – следует ориентироваться на экономическую обстановку.

Сергей Калашников напомнил, что в России отменили участие людей в пенсионных накоплениях, и вспомнил эффективную, по его мнению, систему, которая действовала в СССР: люди платили на будущую пенсию один процент от своей заработной платы.

Как сообщал сайт Kp.ru, в одобренном Государственной думой проекте бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы говорится, что среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году превысит 17,4 тысячи рублей.

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