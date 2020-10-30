Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Техасе. Фото: Orange County Sheriff's Office

В американском штате Техас с рельсов сошел грузовой поезд с нефтепродуктами. Инцидент произошел недалеко от границы с Луизианой в четверг, 29 октября, пишет издание ABC.

Сообщается, что товарный поезд состояли из 10 пустых и 15 загруженных вагонов. В результате аварии на железнодорожных путях значительные повреждения получили пять цистерн, из четырех произошла утечка нефтепродуктов. Эксперты еще оценивают ущерб.

На опубликованных в сети снимках видно, что после аварии на железнодорожных путях образовалось нагромождение вагонов, некоторые из них съехали на обочину. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной аварии, пока что не известно.

Власти объявили эвакуацию жителей населенных пунктов, которые находятся в радиусе 1,6 километра от места крушения поезда. Эвакуируют также ближайшие школы и предприятия. Водителям также посоветовали избегать места крушения – поезд рухнул рядом с Техасским шоссе 62.