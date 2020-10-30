Лезвие 17 сантиметров: у нападавшего на прихожан в Ницце нашли нож, Коран и два мобильных телефона Фото: REUTERS

У совершившего нападение на прихожан в церкви Ниццы преступника при себе был нож, Коран и два мобильных телефона. Об этом рассказала глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

- При себе у него был Коран, два телефона и само оружие преступления – нож длинной 30 сантиметров. Длина лезвия – 17 сантиметров, - рассказал Рикар во время пресс-конференции в пятницу, 30 октября.

В церкви правоохранители также нашли оставленную преступников сумку с его личными вещами. Рядом с ней лежало еще два ножа, однако их нападавшие не использовали.

Рикар отметил, что жертвами атаки стали три человека, в том числе две женщины. Тела двух убитых нашли внутри храма: это была 60-летняя практически обезглавленная женщина и 55-летний мужчина, которому злоумышленник нанес глубокие раны в области горла. Третья жертва скончалась около церкви.

Напомним, что 29 октября вооруженный ножом мужчина напала на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце. Полицейские быстро задержали преступника, однако он успел смертельно ранить трех человек. Мэр города сообщил, что в ходе задержания нападавший повторял «Аллах акбар». Чуть позже у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса.

Как сообщал сайт Kp.ru, прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой и сообщил об усилении защиты мест религиозного культа и школ.