Михаил Дегтярев: Я строю карьеру, а не пытаюсь кому-то понравиться. Фото: соцсети

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что строит свою карьеру с первого дня в политике и добросовестно относится к своим обязанностям на любом посту. Об этом чиновник рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Хочу сделать всё добросовестно, чтобы потом было не стыдно сказать: это сделал я и моя команда в Хабаровском крае, - объяснил он.

Михаил Дегтярев отметил, что любовь жителей региона нельзя завоевать лживыми обещаниями. Он добавил, что каждый политик сам себе пишет биографию.

Напомним, что занять должность исполняющего обязанности главы региона Дегтярёву предложил президент Владимир Путин во время рабочей встречи. Указ о назначении был подписан три месяца назад.

Предыдущий губернатор края Сергей Фургал был задержан и отправлен в Москву в июле этого года. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей.

Ранее Михаил Дегтярев также сообщил о своем отношении к оскорбительным лозунгам со стороны демонстрантов, участвующих в несанкционированных акциях в поддержку Фургала. Врио губернатора отметил, что простил их, ведь эти люди «просто переволновались».

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