Ученые предупредили о новом виде коронавируса в Европе Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые обнаружили, что в последние месяцы в европейских государствах распространился новый вид коронавирусной инфекции. Пока что нет данных о том, насколько он опаснее предыдущего, однако исследование нового штамма важно для понимания мутаций и распространения инфекции. Об этом говорится в статье экспертов из Швейцарии и Испании, опубликованной в научной библиотеке medRxiv.

Авторы работы проанализировали геномные последовательности образцов вируса, полученные от европейских пациентов. У 80% из них они обнаружили необычную вариацию генома – новый штамм инфекции, названный учеными 20A.EU1.

Появился этот вид коронавируса в Испании летом текущего года. К настоящему моменту он уже успел распространиться на 12 европейских государств, а также в Гонконг и Новую Зеландию. В настоящее время у 90 процентов зараженных пациентов в Британии медики фиксируют именно этот вид инфекции. В Ирландии данный показатель достиг 60 процентов, в Швейцарии и Нидерландах 30-40 процентов.

- Важно отметить, что нет никаких доказательств того, что этот новый вид коронавируса распространяется так быстро из-за мутации. Также нет свидетельств того, что он более опасный. Широкое распространение 20A.EU1 отнюдь не означает, что именно этот вариант коронавируса вызвал рост заболеваемости в Европе - подчеркнула ведущий автор исследования Эмма Ходкрфт из Базельского университета.

Ученые предположили, что новая разновидность коронавируса распространилась также легко в связи с отменой многие мер безопасности в Европе этим летом.

Напомним, что по данным университета Джонса Хопкинс, с начала пандемии в мире заразились более 43 миллионов человек. Медики зафиксировали более 1,1 миллиона жертв заболевания, смогли полностью вылечиться после заражения свыше 28 миллионов заболевших.

Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что в стране не планируется введение тотальных ограничений из-за коронавируса или общенационального локдауна, который затормозит всю экономику. Глава России отметил, что, несмотря тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в настоящее время страна готова работать в условиях пандемии гораздо лучше, чем было раньше.