Анатолий Вассерман объяснил, почему появился перед журналистами в одних трусах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный телеведущий и публицист Анатолий Вассерман объяснил, зачем появился перед съемочной группой и журналистами канала НТВ в одних трусах. Он признался, что любит работать голышом, а, если ему неожиданно звонят в дверь, успевает надеть только плавки. Об этом Вассерман рассказал в интервью изданию «Собеседник».

- В последнее время у меня много работы, надо дописать послесловие к книге коллег. Подходит дедлайн по парочке моих статей, еще три книги ждут редакции, - посетовал публицист.

Анатолий Вассерман добавил, что в его квартире возникла «техническая проблема»: рядом с рабочим местом телеведущего подключено слишком много оборудования, из-за чего там стоит невыносимая жара. При этом, отметил известный эрудит, если включить кондиционер, то станет еще хуже – ведь тогда в остальной квартире будет чересчур холодно.

Фото: НТВ

- Поэтому на своем рабочем месте я обычно одет в сильно поношенный костюм Адама. Когда звонят в дверь, успевают надеть только плавки. Понятно, что мое "стройное" тело - зрелище не для слабонервных, но это уже не моя проблема. За это я ответственность не несу, - объяснил публицист.

Напомним, что Анатолий Вассерман в одних трусах, не стесняясь, показал журналистам НТВ свою интересную квартиру в октябре этого года.