Михаил Дегтярев рассказал о строительстве моста на Сахалин Фото: Иван МАКЕЕВ

В инвестиционном портфеле Хабаровского края в настоящее время находится множество проектов, среди которых можно найти и строительство моста с материка на Сахалин. Переход будет построен в самом узком месте Татарского пролива и соединит материк от мыса Лазарева с островом. В эфире Радио «Комсомольская правда» врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, какую пользу мост на Сахалин принесет местным жителям.

Чиновник отметил, что на строительство моста, вероятно, приедут зарубежные рабочие, однако в нем будут активно принимать участие и местные строители. К тому же строить проект будут из хабаровских материалов, с использованием местных механизмов, линий энергетики и инфраструктуры.

- Для нас это выгодно. Это станет историческим моментом - соединения материка с Сахалином. Большой плюс и для нашей железной дороги. Штаб дальневосточной железной дороги - в Хабаровске, они платят налоги в Хабаровске. Чем больше грузов, тем больше денег. Это доказывает, что транспорт может стать одним из локомотивов краевой экономики. В том числе транспорт морской, речной, воздушный, - объяснил Михаил Дегтярев.

Он добавил, что в регионе также готова программа развития местной авиакомпании «Хабаровские авиалинии», в которую входит обновление флота и маршрутов.

Врио губернатора Хабаровского края выразил уверенность в том, что мост будет достроен. Михаил Дегтярев также отметил свою уверенность в том, что Хабаровск станет городом-миллионником, а достичь этого можно благодаря индустриальному строительству.

Ранее временно исполняющий обязанности главы региона говорил, что мост на Сахалин «вытянет» строительную, дорожную и энергетическую отрасли Хабаровского края. Переход будет не только автомобильным, но и железнодорожным, что позволит построить хорошие дороги и пути к отдаленным населенным пунктам.

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