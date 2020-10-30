«Маску носить не брошу – это дисциплина»: Михаил Дегтярев рассказал, как перенес прививку от коронавируса

Михаил Дегтярев рассказал, как перенес прививку от коронавируса. Фото: Правительство Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил стать добровольцем на испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В эфире Радио «Комсомольская правда» политик рассказал, как перенес прививку и для чего продолжает использовать средства индивидуальной защиты.

Количество антител в организме Михаила Дегтярева весьма высокое, вакцина работает, как и должна, однако врио главы региона всегда носит медицинскую маску и пользуется антисептиком.

- Это дисциплина. Я везде хожу в маске. Мы не жмём руки. Показываем личным примером, - объяснил он.

Вакцину Дегтяреву в качестве добровольца ввели и июле-августе текущего года. Чиновник отметил, что чувствовал себя нормально: температуры после прививки не наблюдалось, только появилось ощущение тяжести, которое прошло на следующий день.

Как сообщал сайт kp.ru, первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже привились около 19 тысяч человек, вторым – примерно шесть тысяч добровольцев. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что подавляющее большинство привившихся после вакцинации не ощутили никаких побочных эффектов. У 15% наблюдались незначительные побочки в виде повышения температуры, ломоты в мышцах и головной боли.

Накануне президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется уже в конце текущего года.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: Не надо кричать «Мы здесь власть!». Надо работать

И. о. Губернатора Хабаровского края в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, зачем называл митингующих горлопанами, почему не боится коронавируса, где взял деньги на квартиру в центре Хабаровска и для чего ему личный «Мерседес» (подробности)