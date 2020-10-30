Космонавты назвали возможную причину трещины в российском модуле МКС Фото: EAST NEWS

Экипаж МКС предположил, что небольшая трещина в российском модуле «Звезда», из-за которой произошла утечка воздуха, возникла из-за удала с внешней стороны. Об этом следует из переговоров космонавтом Международной космической станции с Землей, транслируемых НАСА в пятницу, 30 октября.

Один из членов экипажа Сергей Рыжиков сообщил эксперту подмосковного центра управления полетами, что идея о «внешней» причине трещины появилась у космонавтов из-за ее формы: трещина в промежуточной камере российского модуля словно «выпуклая внутрь». Космонавт просил обратить пристальное внимание на снимки места поломки, где хорошо видно, что в центре трещины цвет отличается от ее краев.

Экипаж станции предложил провести осмотр места возможного столкновения с неким космическим объектов во время следующего выхода в открытый космос. Специалист центра управления полетами при этом отметил, что сделать это будет крайне не просто, поскольку придется снимать экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Как сообщал сайт Kp.ru, утечку воздуха на Международной космической станции обнаружил космонавт Иван Вагнер. Экипаж станции отметил, что место утечки небольшое и сравнил его с царапиной.