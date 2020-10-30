Роспотребнадзор заявил о влиянии погоды на заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погодные условия могут напрямую влиять на заболеваемость коронавирусной инфекцией. При плохой погоде может возникнуть переохлаждение, что сделает человеческий организм более восприимчивым к вирусам, сообщила заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

- На заболеваемость могут оказаться влияние погодные условия. Плохая погода подрывает иммунитет, может сделать организм более уязвимым для коронавируса. Так же происходит и с другими респираторными вирусными инфекциями, - предупредили эксперты в интервью РИА Новости в пятницу, 30 октября.

Наталья Пшеничная отметила, что осложнять течение коронавирусной инфекции может также заражение другими респираторными вирусами, свойственными для холодного сезона.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, ученые установили, что основным местом в организме человека, где размножается и через которое распространяется коронавирус, является ротовая полость. Эксперты напомнили о важности ношения масок, ведь они эффективно защищают от заражения через кашель или в ходе разговора.