Трамп высмеял заявление о «российском вмешательстве» в выборы в США Фото: REUTERS

Заявление о «вмешательстве России» в выборы американского президента выставляют жителей и политиков Соединенных Штатов «ненормальными». Об этом заявил в четверг, 29 октября, действующий американский лидер Дональд Трамп, выступая предвыборном митинге в Филадельфии.

Трамп сообщил, что предвыборный штаб его главного политического соперника кандидата от демократов Джо Байдена продвигает идею того, что российская сторона якобы причастна к появлению данных о коррумпированности Хантера Байдена.

Напомним, что американская газета New York Post накануне опубликовала материалы о сыне Байдена, которые, как утверждают журналисты, свидетельствуют о его коррумпированности. Информацию получили с ноутбука Хантера, однако в штабе кандидата на пост президента США эти данные опровергли. После этого в СМИ появилась информация о том, что штаб Байдена считает сложившуюся ситуацию «

Дональд Трамп отметил, что даже мысль о том, что русские якобы «принесли» компьютер в маленькую мастерскую, чтобы обнародовать информацию о коррупционных схемах, нелепа.

- Я полагаю, что русские сейчас смотрят на нас, и думают: эти люди ненормальные!, - заявил глава государства.

Накануне российский президент Владимир Путин сказал, что не хочет затрагивать тему выборов в США, поскольку считает, что американская сторона готова «прицепиться к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство в свои выборы».