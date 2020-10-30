Любовь во время пандемии: в сети появился трейлер фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя

Вышел трейлер фильма про пандемию от Майкла Бэя. Фото: кадр из видео

В сети появился первый трейлер «коронавирусного» фильма «Певчая птица» («Songbird») от продюсера Майкла Мэя. События триллера разворачиваются в 2024 году во время бушующей пандемии мутировавшего заболевания.

По сюжету картины все люди мира четвертый год подряд находятся на тотальной изоляции. Жесткие ограничения власти стран ввели после того, как вирус, ставший причиной массовой эпидемии, мутировал, и уровень смертности от него превысил 50%. Действие фильма происходит на территории США: там зараженных жителей забирают в специальные карантинные Q-зоны, откуда еще никто не возвращался.

Главный герой истории — курьер Нико, обладающий редким иммунитетом против коварного вируса. Герой влюбляется в девушку Сару, которая, в отличие от него, полностью безоружна перед инфекцией, поэтому встречаться вживую влюбленные не могут. Однажды соседку Сары забирают в зону для инфицированных, и девушка понимает, что, вероятно, тоже заражена. Эта история о непростой любви во время пандемии, влиянии локдауна на психику людей и способах пережить ужасные события, охватившие весь мир.

Режиссером картины стал Адам Мэйсон, он же написал сценарий совместно с Саймоном Бойесом. Главные роли в «Певчей птице» исполнили Кей Джей Апа, известный по сериалу «Ривердэйл», и София Карсон, которая полюбилась зрителям после спин-оффа «Милые обманщицы: Перфекционистки».

Пока что дата премьеры фильма неизвестна, однако ожидается, что в онлайн-прокат он выйдет уже в этом году.